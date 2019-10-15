Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых. Причиной этого, как пояснил "РГ" технический директор ООО "ТелеМаг" Алексей Мелькин, стал технический сбой.
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с чего всё началось

В Новомичуринске средь бела дня телезрителям показали жесткое порно

Днем 14 октября в Новомичуринске на местном телеканале зрители вместо программы «Место встречи» по НТВ увидели порнографический фильм. Об этом «Комсомолке» сообщил местный житель и выслал видео с кадрами одной из канадских порностудий.
КП - Рязаньвчера в 12:04

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Главред НТВ с юмором отнеслась к тому, что в Новомичуринске средь бела дня показали порно

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НТВ отреагировало на трансляцию порно жителям Новомичуринска

RZN.info05:50

«Кино для взрослых» показали абонентам кабельного ТВ в Новомичуринске

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Жителям Новомичуринска случайно показали видео для взрослых

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В Рязанской области по НТВ крутили порно

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Из-за сбоя новомичуринским абонентам кабельного ТВ показали «кино для взрослых»

62инфовчера в 13:00

Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире

РИА Новости04:42
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Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

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Ласицкене номинирована на звание спортсменки года

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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Американские войска сдали сирийский город Манбидж российским войскам

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Во время своей тронной речи королева Британии Елизавета II заявила, что правительство намерено создать с Евросоюзом новые партнерские отношения, которые основаны на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества.
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Глава РУСАДА Юрий Ганус выступил с докладом в Колорадо, в котором обвинил российское правительство в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, утверждает New York Times.
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Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

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