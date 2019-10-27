Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в Шиловском районе Рязанской области. Тела погибших обнаружены ночью 27 октября после тушения пожара в доме в селе Сановка, сообщается на сайте областного СУ СКР.

В Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре

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