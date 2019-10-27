Происшествия
ИзвестияВ Рязанской области возбудили дело после гибели троих детей на пожаре
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей в Шиловском районе Рязанской области. Тела погибших обнаружены ночью 27 октября после тушения пожара в доме в селе Сановка, сообщается на сайте областного СУ СКР.
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Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
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Боец ММА из США напал на судью на турнире Bellator 232
Американский боец смешанного стиля Маркус Сурин попытался продолжить схватку с рефери, после своего поражения на турнире Bellator 232 в Анкасвилле.
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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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Месси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
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Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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Западные страны не способны самостоятельно определять внешнюю политику и напоминают Россию в 1990-е годы, считает депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Аксёнов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
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