Рязань, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM 26 случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Рязанской области, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. В лечебных учреждениях находится 181 пациент, в том числе четыре ребёнка.

Происшествия СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело. 3

Общество Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет. 40

Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 17

Футбол Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. 28

Футбол УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию Как сообщает RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала.

Технологии «МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика». 55

Происшествия Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП). 28

Общество В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.

Общество В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.

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Гаджеты Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.