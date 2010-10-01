Общество
REGNUMВ Рязанской области выявили 26 новых носителей коронавируса
Рязань, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM 26 случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Рязанской области, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе. В лечебных учреждениях находится 181 пациент, в том числе четыре ребёнка.
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Происшествия
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Армия и оружие
В Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль «Павловск»
Малый ракетный корабль (МРК) «Павловск» заложили на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба администрации города.
РБК вчера в 03:20
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Политика
Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области
Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 07:31
Экономика
Сбербанк подарит россиянам 500 рублей за оформление зарплатной карты
Получить денежный бонус в размере 500 рублей предложил Сбербанк своим клиентам, владеющим картами Visa Classic и Visa Gold.
Народные новости вчера в 02:31
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Футбол
Роналду после победы в Серии А купил яхту за 6 млн евро
По информации Daily Mail, Криштиану Роналду после победы в Серии А приобрел себе новую яхту, которая обошлась португальцу в примерно 6 млн евро.
Bethub.org 05:40
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
Футбол
УЕФА намерен перенести матч «Барселона» — «Наполи» в Португалию
Как сообщает RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала.
Чемпионат 07:22
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Ивлеева купила спорткар за 20 миллионов рублей
Стоимость машины, кстати, оценивается в 20 миллионов рублей. Ивлеева похвасталась покупкой в своем Инстаграме.
Вести Подмосковья 01:08
Происшествия
Суд арестовал боксера Старцева, который в драке убил жителя Барнаула
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:04
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов назвал себя предпринимателем
Москва, 30 июля 2020, 13:57 — REGNUM Михаил Ефремов является актёром, а не бизнесменом, несмотря на то, что представился суду индивидуальным предпринимателем (ИП).
REGNUM 06:57
Политика
«Накануне выборов Лукашенко показалось мало зачищенной им же „под ноль“ политической поляны»
Сам Лукашенко был о нем прекрасно осведомлен и никогда не чинил им препятствий.
KM.ru 08:16
Общество
В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Шоу-бизнес
Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя
Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
Кино
Квентин Тарантино назвал фильмы всех времен
Коммерсантъ FM 28 июля в 04:51
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Гаджеты
Представлены ноутбуки Huawei MateBook D 2020 Ryzen Edition
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделями MateBook D 2020 Ryzen Edition – MateBook D14 и MateBook D15.
Megaobzor.com 07:31
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18