Общество

Рязань.ЛайфРязань.ЛайфВ Рязанской области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

2 фото
В Рязанской области выявили еще 98 заболевших коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Рязанской области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

Рязань.Лайф03:29

За сутки в Рязанской области зарегистрировали две смерти от коронавируса

RZN.info03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
27
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
1,9K
Общество

В России пять журналистов умерли от коронавируса

Пятеро журналистов в РФ погибли от коронавируса, еще 200 человек заражены, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
РИА Новости 04:22
13
Энергетика

Цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи

Мировые цены на нефть растут на новостях о дополнительном сокращении добычи сырья некоторыми странами ОПЕК+, в частности, Саудовской Аравией, пишет Прайм.
Expert.ru 02:49
11
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
3K
Наука

В Болгарии найдены самые древние кости Homo sapiens в Европе

Части костей и коренной зуб, обнаруженные в болгарской пещере Бачо Киро, оказались останками человека разумного (Homo Sapiens), жившего примерно 45 тысяч лет назад.
Planet Today 02:32
5
Кино

Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
630
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube

Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
447
Здоровье

В Ивановской области растет тяжесть заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 911 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки диагноз поставлен 68-ми пациентам.
Частник.Ru 04:47
Общество

Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей

Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm вчера в 14:17
20
Здоровье

В пензенской больнице 38 человек подключены к аппаратам ИВЛ

56 граждан лежат в реанимации, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Кислородная поддержка оказывается 229 больным.
ПензаСМИ 04:12
1
Транспорт

Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков

Система "Карантин" позволяет точечно выявлять владельцев авто, у которых отсутствует спецпропуск для проезда по городу, рассказал журналистам руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Евгений Леглер.
РИА Новости 03:54
33
Экономика

Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой

Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
3
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
5,5K
Общество

В России за сутки подтверждено 10 899 случаев коронавируса

За сутки в России подтверждено 10 899 случаев коронавируса в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
397
Футбол

УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов

УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Общество

В Гидрометцентре рассказали о причудах погоды летом

REGNUM 02:04
338
Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
431
Экономика

Малый бизнес дождался списания налогов и соцвзносов

Нужно списать налоги всему малому и среднему бизнесу, призывает Костальгин.
Ведомости вчера в 15:53
271
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
284
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
863
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе

Российская газета 04:33
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
150
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров и бизнес-парков (в портфеле которых более 4 млн кв. м недвижимости) выступают против готовящегося законопроекта.
РБК 05:00
593
Общество

Стали известны параметры двигателя для сверхзвукового лайнера

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что инженерам удалось определить набор параметров и облик будущего двигателя для сверхзвукового гражданского лайнера.
МедиаПоток 03:45
24
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Фигурное катание

Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

РИА Новости вчера в 11:16
Хоккей

Александр Бурмистров: «К разумным тратам приучился в Америке – у меня был личный финансист»

Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.
БИЗНЕС Online 01:20
ещё по теме
Рязанская область
Область в России
Субъект Российской Федерации. Расположена в западной части страны, входит в состав Центрального федерального округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное