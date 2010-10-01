Всего за последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 52 человека.

В Рязанской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

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