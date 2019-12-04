Политика

RT на русскомRT на русскомВ СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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