Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Авто АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Наука Родной язык предсказал успех в обучении иностранному Авторы пришли к выводу, что родной язык человека можно считать определяющим фактором того, насколько хорошо он усвоит иностранный язык, а успех зависит от схожести двух языков.

Гаджеты Vivo презентовала смартфон S5 с квадрокамерой Один из самых крупных производителей смартфонов в мире - компания Vivo презентовала инновационное устройство S5.

Космос Сверхбыструю звезду используют для измерения скорости Солнца Изучение орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды, которую «выбросило» из центра Млечного Пути, поможет астрономам вычислить скорость движения Солнца и расстояние от него до центра Галактики.

Теннис Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест» Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.

Происшествия Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

Футбол Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.

Здоровье Кардиолог объяснил опасность вейпов Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Политика Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.