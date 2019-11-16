Происшествия
RT на русскомВ СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Происшествия
Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
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Изучение орбиты и траектории движения сверхбыстрой звезды, которую «выбросило» из центра Млечного Пути, поможет астрономам вычислить скорость движения Солнца и расстояние от него до центра Галактики.
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
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В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
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ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
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Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
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Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
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Военные РФ доставили гумпомощь жителям города Айн-Исса в Сирии
Российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка.
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Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
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Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
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Премьера картины состоится 20 декабря. Однако уже сейчас известно, что сериал продлили на второй сезон.
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