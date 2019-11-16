Происшествия
RT на русскомВ СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Политика
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Общество
Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева
О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
Кино
Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
В Иране начались протесты из-за роста цены на бензин в полтора раза
Протесты были спровоцированы решением президента страны Хасана Рухани в полночь в пятницу поднять цену на бензин в полтора раза, чтобы впоследствии оказать материальную помощь бедному населению в Иране.
Энергетика
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Единоборства
Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Политика
В Праге начался митинг против премьера Бабиша
Происшествия
Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Определены 16 из 24 участников Евро-2020
В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Технологии
Apple вынудили открыть доступ к Google Pay в iPhone
В Германии парламент одобрил поправки в закон, которые подразумевают предоставление корпорацией Apple доступа к модулю бесконтактных платежей NFC и другим подобным сервисам, включая Google Pay, в своих смартфонах, сообщает издание Zeit Online.
Наука
На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона
На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
Происшествия
Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии
Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
Авто
Реактивный автомобиль Bloodhound достиг скорости 1010 километров в час
Примечательно, что Bloodhound сумел достичь такого результата, используя только двигатель реактивного самолета.
Кино
В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»
Происшествия
В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники аварийную бригаду УК
Аварийную бригаду жильцы закрыли в подвале с требованием устранить прорыв, из-за которого подвал соседнего дома топит кипяток, сообщает E1.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
Авто
Ferrari представила новое купе Ferrari Roma
Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Авто
Audi покажет серийный e-tron Sportback в Лос-Анджелесе
В настоящее время известно лишь, что e-tron Sportback станет первой моделью Audi с новыми матричными фарами по технологии Digital Matrix.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Политика
Экс-помощника Трампа признали виновным в семи преступлениях
Бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна признали виновным по семи пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний Конгрессу.