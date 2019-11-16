Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Спецслужбы Украины сообщили о задержании главы «Укрэксимбанка»

Интерфакс09:33

СБУ задержала главу Укрэксимбанка, которого считали похищенным

РИА Новости09:52

Родставенники сообщили о похищениии в Киеве главы Укрэксимбанка

Коммерсантъ09:09

В СБУ объяснили причины задержания украинского банкира

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СБУ задержала председателя правления «Укрэксимбанка»

RT на русском13:35

В СБУ раскрыли подробности задержания главы «Укрэксимбанка»

Газета.Ru12:33

Глава правления «Укрэксимбанка» Гриценко подозревается по делу об отмывании доходов чиновниками времен Януковича

Эхо Москвы13:02
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Политика

Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией

Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РИА Новости 16:41
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Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

О смерти Никиты Исаева сообщила его помощница Алина Жестовская.
РИА Новости 13:55
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Marvel анонсировала релизы нескольких фильмов

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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

В Иране начались протесты из-за роста цены на бензин в полтора раза

Протесты были спровоцированы решением президента страны Хасана Рухани в полночь в пятницу поднять цену на бензин в полтора раза, чтобы впоследствии оказать материальную помощь бедному населению в Иране.
Известия 16:06
Энергетика

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
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Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
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Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
РБК 15:49
Авто

АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому

В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автоновости дня 14 ноября в 02:05
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Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
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В Праге начался митинг против премьера Бабиша

РИА Новости 09:30
Происшествия

Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:30
Футбол

Определены 16 из 24 участников Евро-2020

В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Sportbox.RU 17:41
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Piter.tv вчера в 11:58
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ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт 13:59
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Технологии

Apple вынудили открыть доступ к Google Pay в iPhone

В Германии парламент одобрил поправки в закон, которые подразумевают предоставление корпорацией Apple доступа к модулю бесконтактных платежей NFC и другим подобным сервисам, включая Google Pay, в своих смартфонах, сообщает издание Zeit Online.
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На гранулах пирита выросли кристаллы из первичного бульона

На 12 поколении концентрации органических веществ и производного АТФ начали снижаться, а на кристаллах пирита образовывались фрактальные рисунки.
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Происшествия

Два человека погибли в Киеве при взрыве в общежитии

Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в субботу вечером в общежитии Киева.
ТАСС 18:07
Авто

Реактивный автомобиль Bloodhound достиг скорости 1010 километров в час

Примечательно, что Bloodhound сумел достичь такого результата, используя только двигатель реактивного самолета.
Snob.ru 10:48
Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

REGNUM 14 ноября в 00:53
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Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

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Происшествия

В Екатеринбурге жильцы дома взяли в заложники аварийную бригаду УК

Аварийную бригаду жильцы закрыли в подвале с требованием устранить прорыв, из-за которого подвал соседнего дома топит кипяток, сообщает E1.
ТагилСити.ру 08:30
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

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Ferrari представила новое купе Ferrari Roma

Ferrari Roma останстили 3,9-литрового Twin-Turbo V8 Ferrari мощностью 612 лошадиных сил и 561 фунт-фут (760 ньютон-метров) крутящего момента.
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Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
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Audi покажет серийный e-tron Sportback в Лос-Анджелесе

В настоящее время известно лишь, что e-tron Sportback станет первой моделью Audi с новыми матричными фарами по технологии Digital Matrix.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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Экс-помощника Трампа признали виновным в семи преступлениях

Бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна признали виновным по семи пунктам обвинения, включая дачу ложных показаний Конгрессу.
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