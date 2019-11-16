Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

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