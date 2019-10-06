Армия и оружие

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4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам. 25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.
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с чего всё началось
«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ»,— сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter
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Коммерсантъвчера в 21:25

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Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии

Газета.Ru01:40

Курды пригрозили Турции полноценной войной

RT на русском00:01

Командир курдов считает, что вторжение турецких войск в Сирию приведет к войне

ТАССвчера в 14:18

SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны

Коммерсантъвчера в 21:25

В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

Известиявчера в 20:43

Командир курдов заявил, что новая операция Турции в Сирии приведет к войне

ФАНвчера в 18:27

Тотальную войну пообещали курды в случае турецкой военной операции

Красная весна00:49
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Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ 07:16
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МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

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RT на русском 06:26
Игры

Игра Call of Duty теперь доступна для Android и iOS

Компания Activision разработала игру Call of Duty: Mobile для Android и iOS.
Тольятти-Новости 04 октября в 22:02
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

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Происшествия

Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже

Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
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Израиль намерен заключить договор о ненападении с арабскими странами

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с инициативой подписания договора о ненападении с арабскими странами Персидского залива.
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Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
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Молодой человек, присутствовавший на дневном просмотре "Джокера" в AMC Empire 25 на Таймс-сквер, сказал, что обстановка в зале резко поменялась, когда действие на экране стало интенсивным.
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Футболист «Локомотива» Смолов получил травму в матче РПЛ с «Арсеналом»

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов травмировался в первом тайме матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
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Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско

Сегодня в Москву прилетает немецкий тренер Доменико Тедеско. Предполагается, что он возглавит московский Спартак.
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Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» с пятью очками Панарина и Бунчевича

Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" увереннно обыграл хоккеистов "Оттавы" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра состоялась на льду арены "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Происшествия

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
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Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации

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Садальский раскритиковал Елену Малышеву

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Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом

В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
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Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю

Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
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Умер экс-барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер

Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
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Подросток убил пять человек на австрийском курорте

В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
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Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
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Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
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Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы

Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы в 2016 году.
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В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Армия и оружие

В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам

Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
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Лидер группы «Алиса» рассказал о новом альбоме

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев отметил, что новый альбом «Посолонь» получил меньше негативных отзывов, чем обычно.
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

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Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
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