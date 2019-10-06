Армия и оружие
ИзвестияВ SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам. 25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.
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с чего всё началось
«Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ»,— сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter.Коммерсантъвчера в 21:25
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SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны
Коммерсантъвчера в 21:25
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.
RT на русском 05:49
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° вчера в 22:58
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 19:05
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный порт
МИР 24 04 октября в 08:25
Политика
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
В Чите в аварии один человек погиб и шесть пострадали
В Чите шесть человек пострадали и один погиб в столкновении двух иномарок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Аргументы и Факты вчера в 23:38
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Происшествия
СМИ сообщили о пожаре в здании МИД России
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Футбол
Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях
Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.
Sports.ru вчера в 13:00
Футбол
Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии
Забавный эпизод произошел на матче чемпионата Бразилии, в котором встречались «Сан-Паулу» и «Форталеза» (2:1). По ходу игры один из угловых флажков атаковал рой пчел, из-за чего арбитру пришлось прерывать игру на пять минут.
Матч ТВ 05:34
Футбол
Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке
Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:17
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»
На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц
Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.
Дни24 03 октября в 12:43
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Общество
Октябрьское потепление придет в Москву на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в столицу придет потепление. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вечерняя Москва 06:18
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы
Вечерний курьер 05:08
Общество
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41