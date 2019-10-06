с чего всё началось

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам. 25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».

Общество МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Политика Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Происшествия В Чите в аварии один человек погиб и шесть пострадали В Чите шесть человек пострадали и один погиб в столкновении двух иномарок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Экология В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Футбол Форвард «Хоффенхайма» Адамян забил 2 гола «Баварии» в гостях Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян сделал дубль в матче 7-го тура Будеслиги против «Баварии» (3:2). Армянин впервые вышел в стартовом составе команды и забил первые голы в этом сезоне чемпионата Германии.

Футбол Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии Забавный эпизод произошел на матче чемпионата Бразилии, в котором встречались «Сан-Паулу» и «Форталеза» (2:1). По ходу игры один из угловых флажков атаковал рой пчел, из-за чего арбитру пришлось прерывать игру на пять минут.

Армия и оружие В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Гаджеты Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск» На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина требует от бывшего короля Малайзии 2 миллиона в месяц Известная российская модель Оксана Воеводина потребовала от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии 2 миллиона рублей в месяц в качестве алиментов.

Общество Октябрьское потепление придет в Москву на следующей неделе Во второй половине следующей недели в столицу придет потепление. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.