с чего всё началось

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам. 25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

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Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

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Космос NASA опубликовало аудио со звуками Марса Запись с марсианскими звуками опубликовали на YouTube и Soundcloud. Чтобы разместить аудио на последней платформе, его разбили на части.

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