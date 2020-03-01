Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

РФ ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
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В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:35, Ашберн
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