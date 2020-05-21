В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

с чего всё началось

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время.

В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум

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