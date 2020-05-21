Общество

RT на русскомRT на русскомВ новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время.
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с чего всё началось

В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.
РИА Новостивчера в 23:09

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В Совфеде предложили ввести в КоАП ответственность юрлиц за шум ночью

Известия00:50

В СФ предложили ввести в КоАП ответственность для ресторанов за ночной шум

Газета.Ruвчера в 23:31

В России захотели наказывать юрлиц за ночной шум

Lenta.ru00:15

В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум

RT на русскомвчера в 23:52

Рестораны и стройки начнут наказывать за ночной шум

News.ruвчера в 23:44

Совфед предложил ввести в новом КоАП ответственность для ресторанов и строек за шум ночью

Коммерсантъ00:20

В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

РИА Новостивчера в 23:09
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Общество

Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.
Мойка78 00:37
Общество

Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру

Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
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Шоу-бизнес

Рудковская о Гном Гномыче: Говорит, что достали, с улыбкой на лице

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На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
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Шоу-бизнес

Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках

Слово и Дело 19 мая в 11:57
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Финансы

Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля

Справедливым аналитики видят уровень 74-75 рублей за доллар — это условный средний курс на лето, если нефть не покажет стремительного восстановления.
РИА Новости 01:00
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Экономика

Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США

Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций.
Известия 19 мая в 17:02
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Общество

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

Российская газета вчера в 11:38
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Общество

На Ураза-байрам в Чечне запретили любые передвижения

Власти Чечни запретили любые передвижения по улицам с 23 по 26 мая. Ограничения связаны с празднованием Ураза-байрама.
Вести.Ru вчера в 10:50
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Здоровье

России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
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Кино

Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

News.ru вчера в 08:15
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Кино

Титан Танос возглавил рейтинг самых популярных злодеев в кино

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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
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Общество

Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
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Здоровье

5 самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог

По словам кандидата медицинских наук Анны Кореневич, наибольшую опасность для сосудов и сердца представляет сахар, в том числе сладости и выпечка.
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
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Шоу-бизнес

Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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Религия

Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа

В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
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Шоу-бизнес

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Самые внимательные поклонники же заметили, что на пальце Брухуновой вновь появилось помолвочное кольцо, которое она носила до свадьбы с Петросяном.
Экспресс газета 01:51
Шоу-бизнес

Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд

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Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
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Здоровье

Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
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