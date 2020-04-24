Политика
Газета.RuВ СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции
Ранее Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию. Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса. В постпредстве РФ назвали такую позицию Киева кощунственной.
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с чего всё началось
«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии»,— говорится в комментарии постпредства.Коммерсантъвчера в 23:15
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В постпредстве РФ раскритиковали позицию Украины по резолюции Генассамблеи ООН
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