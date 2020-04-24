Политика

Газета.RuГазета.RuВ СФ прокомментировали блокировку Киевом российской резолюции

Ранее Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию. Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса. В постпредстве РФ назвали такую позицию Киева кощунственной.
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«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, от реализации которого в духе положений, содержащихся в проекте резолюции Генеральной ассамблеи, выиграли бы многие потенциальные жертвы пандемии»,— говорится
 в комментарии постпредства.
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