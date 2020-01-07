Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

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Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
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В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

РИА Новости04:07

В Совфеде рассказали, каким 2020 год будет для России в сфере экономики

Журналистская правда05:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
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