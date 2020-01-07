Экономика
РИА НовостиВ СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане
Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Политика
Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани
Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Экономика
Апостроф (Украина): укрепление гривны фактически уничтожает украинскую экономику (Апостроф)
Соответственно, происходил скачок курса гривны и она девальвировала — это происходило постоянно и называлось «бюджетный курсовой фактор».
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Политика
Парламент Ирака потребовал вывода войск США
В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Подмосковье достигло восьми
Число погибших при пожаре в бытовках в подмосковном Раменском достигло восьми.
Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Политика
Главе МИД Ирана отказали в визе США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не сможет поехать на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. США отказали ему в визе, пишет RT.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Гаджеты
Acer показала на CES 2020 два новых ноутбука серии Spin
Всего были представлены две модели – Spin 5 и Spin 3 с большей, чем «пятерки» диагональю экрана.
Игры
Tencent заключила партнерство с создателями NieR: Automata и Bayonetta
Китайский холдинг Tencent объявил о начале партнерства с PlatinumGames, которая создала NieR: Automata и Bayonetta.
Космос
Телескоп NASA нашел планету, где может быть жизнь
Космический телескоп TESS нашел в зоне обитаемости первую планету размером с Землю.
Экономика
Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика
Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Армия и оружие
Германия выводит своих военных из Ирака
Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Финальный трейлер мини-сериала «Дракула» от Netflix появился в Сети
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Экономика
Аудиторы предрекают замедление роста мировой экономики в 2020 году
Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.