Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

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Происшествия В Нигерии похитили двух моряков из России Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.

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Политика Главе МИД Ирана отказали в визе США Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф не сможет поехать на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке. США отказали ему в визе, пишет RT.

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Экономика Reuters узнал об иске ВТБ против госкомпании Мозамбика Российский банк ВТБ обратился в Высокий суд Лондона с иском против мозамбикской государственной компании, которой он одалживал крупные суммы в рамках проекта, оказавшегося в центре долгового скандала на $2 млрд, пишет Reuters.

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