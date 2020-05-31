По последней статистике Роспотребнадзора, из 178 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Ростовской области, 30 выявили в Шахтах.

В Шахтах вспышки заражения коронавирусом нет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Политика Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 262

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 17

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 19

Происшествия В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.

Политика Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия. 69

Общество NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. 413

Общество В Подмосковье могут открыть торговые центры Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Происшествия Под Мурманском рухнул железнодорожный мост Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 1,7K

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.

Гаджеты Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев. 45

Политика Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости. 1,1K

Энергетика «Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Происшествия В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды. 11

Гаджеты Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.

Политика Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. 351

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.