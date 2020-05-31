Общество

Наше время (г. Ростов-на-Дону)Наше время (г. Ростов-на-Дону)В Шахтах вспышки заражения коронавирусом нет

По последней статистике Роспотребнадзора, из 178 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Ростовской области, 30 выявили в Шахтах.
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Власти Ростовской области отрицают возникновение крупных очагов коронавируса в Шахтах

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В Шахтах вспышки заражения коронавирусом нет

Наше время (г. Ростов-на-Дону)вчера в 05:51

За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Ростове и Шахтах

1rnd.ruвчера в 07:06

В донском правительстве прокомментировали рост числа заболевших COVID-19 в городе Шахты

Don24вчера в 07:42
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Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля

Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия

Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве

Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Политика

Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается

"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
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Общество

Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные

РБК 09:01
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Происшествия

В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста

Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Общество

В Подмосковье могут открыть торговые центры

Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
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Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
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Общество

Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

РБК 09:15
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ

В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).
ProstoProSport вчера в 23:12
Единоборства

Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
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Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
Происшествия

В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана

Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
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Армия и оружие

Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
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Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
MobiDevices 05:42
Политика

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
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Происшествия

В Петербурге горел рефрижератор с телами умерших от коронавируса

По информации СМИ, тела в рефрижераторе тоже не пострадали. По данным МЧС, за прошлые сутки в Петербурге произошло 8 пожаров.
Konkretno.ru 08:10
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Игры

Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли

Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
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5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris

АвтоВзгляд 30 мая в 05:48
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«Торпедо» покинул уже шестой игрок. Клуб не договорился с Галояном

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