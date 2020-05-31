Общество
Наше время (г. Ростов-на-Дону)В Шахтах вспышки заражения коронавирусом нет
По последней статистике Роспотребнадзора, из 178 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Ростовской области, 30 выявили в Шахтах.
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Власти Ростовской области отрицают возникновение крупных очагов коронавируса в Шахтах
Rostov gazetaвчера в 14:59
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Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
В Подмосковье могут открыть торговые центры
Торговые центры могут открыть в Московской области уже на следующем этапе смягчения ограничений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 08:50
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ
В десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ вошли Джастин Азеведо из «Ак Барса», Сергей Калинин из ЦСКА, Антон Ландер из «Локомотива» (все по 85 млн рублей), Филип Ларсен и Юха Метсола из «Салавата Юлаева» (по 80 млн рублей).
ProstoProSport вчера в 23:12
Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
FightTime.ru вчера в 21:10
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line вчера в 01:17
Энергетика
«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90
Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
Военное дело 05:25
Гаджеты
Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России
В России стартовали продажи телевизора Samsung The Sero, анонсированного в апреле этого года.
MobiDevices 05:42
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В Петербурге горел рефрижератор с телами умерших от коронавируса
По информации СМИ, тела в рефрижераторе тоже не пострадали. По данным МЧС, за прошлые сутки в Петербурге произошло 8 пожаров.
Konkretno.ru 08:10
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Игры
Codemasters займётся разработкой симуляторов Чемпионата мира по ралли
Codemasters заключила пятилетнюю эксклюзивную сделку с Международной автомобильной федерацией (FIA) на разработку и издание официальных симуляторов Чемпионата мира по ралли.
Игромания.ру 06:37
Авто
5 мифов о надежности мотора Hyundai Solaris
АвтоВзгляд 30 мая в 05:48