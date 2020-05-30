Происшествия
ИзвестияВ Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки
Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.
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Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Газета.Ru 05:38
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 08:20
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Игры
Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли
Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы.
Astera 10:23
Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Лепс дал совет «бедствующим» артистам и предложил им свою помощь
Певец Григорий Лепс призвал российских артистов не жаловаться на свое тяжелое финансовое положение, а больше поработать в это время.
Вечерняя Москва 10:26
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Здоровье
Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей
На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста.
Live24 вчера в 12:56
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Овечкин показал первое фото с двумя сыновьями
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал фотографию с двумя сыновьями.
Metaratings 04:27
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
Политика
В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Здоровье
Группу риска по заболеваемости рассеянным склерозом назвал доктор
Категорию людей, которые находятся в группе риска развития рассеянного склероза, назвал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом, доктор медицинских наук Ян Власов, пишет РИА Новости.
Live24 04:44
Общество
ИКЕА откроет часть магазинов в Москве с ограничением числа посетителей
Шведский ретейлер мебели и товаров для дома ИКЕА возобновит работу магазинов в Москве 3 июня.
РБК 12:45