Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.
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У Boeing 777 воспламенилась силовая установка при посадке в Шереметьево

РБК08:43

В Шереметьево у самолета произошло возгорание вспомогательной силовой установки

ТАСС08:34

В «Аэрофлоте» рассказали об отключении силовой установки у самолета при посадке в Москве

Интерфакс08:42

В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом «Аэрофлота» при посадке

РИА Новости08:17

Силовая установка загорелась после посадки борта «Аэрофлота» в Шереметьево

News.ru06:41

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия06:34

Видео: пассажирский самолет загорелся после посадки в Шереметьево

РЕН ТВ06:31
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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC

ГЛАС.RU 03:47
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«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
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Происшествия

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
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Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Армия и оружие

В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных обстрелов территории республики.
РИА Новости 10:00
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Кино

Фильм «Соник в кино» получит сиквел

Discover24 вчера в 05:39
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Общество

Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику

В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.
РИА Новости 09:47
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Происшествия

В Екатеринбурге ножом ранили полицейского

Одного патрульного успел ранить ножом в плечо. Напарник полицейского вынужден был применить табельное оружие — выстрелил в ногу дебоширу.
URA.Ru 09:51
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о праве артистов требовать деньги от государства

Lenta.ru 08:11
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Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
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Здоровье

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
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Происшествия

Baza: оперативник из дела Голунова дал показания на коллег

Телеграм-канал Baza сообщил, что в пятницу, 29 мая, в ГУ МВД по Москве состоялась первая очная ставка журналиста Ивана Голунова с одним из оперативников, обвиняемых по делу о подбросе ему наркотиков.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
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Здоровье

Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае

Общее число зараженных составляет 1779 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 01:25
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

ТАСС вчера в 14:25
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