Происшествия
ИзвестияВ Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки
Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.
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Политика
Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
ГЛАС.RU 03:47
Футбол
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» окончательно отказался от идеи приобретения 29-летнего форварда Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 09:50
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня
Российская газета 10:07
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Армия и оружие
В ЛНР обвинили силовиков в подготовке провокационных обстрелов
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в подготовке провокационных обстрелов территории республики.
РИА Новости 10:00
Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 вчера в 05:39
Общество
Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику
В четверг по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией планировалось с 1 июня снять ограничения по графику работы в объектах торговли, в том числе торговых центрах, разрешить магазинам работать в праздничные и выходные дни.
РИА Новости 09:47
Происшествия
В Екатеринбурге ножом ранили полицейского
Одного патрульного успел ранить ножом в плечо. Напарник полицейского вынужден был применить табельное оружие — выстрелил в ногу дебоширу.
URA.Ru 09:51
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Происшествия
Baza: оперативник из дела Голунова дал показания на коллег
Телеграм-канал Baza сообщил, что в пятницу, 29 мая, в ГУ МВД по Москве состоялась первая очная ставка журналиста Ивана Голунова с одним из оперативников, обвиняемых по делу о подбросе ему наркотиков.
Московский Комсомолец вчера в 13:26
Здоровье
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае
Общее число зараженных составляет 1779 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 01:25
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
ТАСС вчера в 14:25