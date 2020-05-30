Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.
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«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с приземлившимся в Шереметьево судном

РЕН ТВ11:41

У Boeing 777 воспламенилась силовая установка при посадке в Шереметьево

РБК08:43

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия06:34

В «Аэрофлоте» рассказали об отключении силовой установки у самолета при посадке в Москве

Интерфакс08:42

В Шереметьево рассказали об инциденте с самолетом «Аэрофлота» при посадке

РИА Новости08:17

Силовая установка загорелась после посадки борта «Аэрофлота» в Шереметьево

News.ru06:41

В Шереметьево у самолета произошло возгорание вспомогательной силовой установки

ТАСС08:34
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
1K
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня

Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
77
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
1,8K
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
159
Общество

Роднина раскритиковала жалующихся на падение доходов актеров

РБК 08:25
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Гаджеты

Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу

Megaobzor.com вчера в 07:53
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Следующее поколение японского SUV кардинально изменится. Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado будет базироваться на платформе TNGA.
32CARS.ru вчера в 06:12
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8K
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Армия и оружие

Вице-президент Турции: Анкара не допустит неопределенности в Ливии

Анкара, 30 мая 2020, 10:09 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна не допустит неопределенности в Ливии.
REGNUM 03:09
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Футбол

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию

Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru вчера в 06:40
Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
7
Здоровье

Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области

Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
58
Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
1,2K
Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru 14:35
Музыка

Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»

Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
82
Общество

В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Российская газета 15:55
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Общество

Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
4
Политика

Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга

Вашингтон введет визовые ограничения и экономические санкции против в китайских чиновников, причастных к ситуации вокруг Гонконга, заявил президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 16:00
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Шоу-бизнес

Друг Натальи Вавиловой рассказал о смертельной болезни ее мужа

Друг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой Вилли Хштоян рассказал о болезни ее супруга Самвела Гаспарова.
ФАН вчера в 13:40
258
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
3,2K
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Авто

Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 02:28
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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