Пассажирский самолет Boeing 777 в субботу, 30 мая, загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Возгорание, как отмечается, возникло во вспомогательной силовой установке.

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

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