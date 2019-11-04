Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик о неисправности гидросистемы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии

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