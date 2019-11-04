Происшествия
Российская газетаВ Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик о неисправности гидросистемы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.РИА Новости09:30
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Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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3DNews 08:58
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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REGNUM 02 ноября в 11:30
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Аргументы и Факты 07:22
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Кино
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Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
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Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
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Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
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В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
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