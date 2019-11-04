Происшествия
Российская газетаВ Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии
Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту воздушного судна сработал датчик о неисправности гидросистемы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.РИА Новости09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Политика
Бюст Евгения Примакова открыли в Белграде
News.ru 10:44
Политика
Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Армия и оружие
Российские системы РЭБ сожгли украинские локаторы и радиоаппаратуру
Согласно доводам финских СМИ, за пять лет, прошедших с начала российско-украинского конфликта, российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления сожгли большинство украинских радаров и радиоаппаратуры, использующейся для обеспечения связи на юге и юго-востоке Украины.
Avia.pro 05:29
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
Скоро в России стартуют продажи игрового смартфона ASUS ROG Phone II. Предварительный заказ на него можно оформить до 15 ноября.
Игромания.ру 01 ноября в 08:24
Армия и оружие
Британия пригрозила России противолодочными самолетами
Сообщается, что всего королевские ВВС рассчитывают получить 9 новых противолодочных самолетов этой серии, которые разрабатываются на базе американского лайнера Boeing 737-800.
Дни24 01 ноября в 10:32
Космос
Подтвержден переход «Voyager 2» в царство звезд
К счастью, на борту «Voyager 2» инструмент «Plasma Science Experiment» работает штатно, и 5 ноября 2018 года он зафиксировал переход космического аппарата из среды с горячей плазмой низкой плотности, характерной для солнечного ветра, к холодной плазме с более высокой плотностью, свойственной межзвездному пространству.
Ин-спейс.ру 10:00
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
ФАН 11:47
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Фигурное катание
Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 04:21
Происшествия
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии
RT на русском 09:55
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Общество
Руководство ВШЭ проведет внеочередное заседание ученого совета для обсуждения высказывания Гасана Гусейнова в соцсетях
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) 5 ноября проведет заседание ученого совета для обсуждения высказывания профессора Гасана Гусейнова в соцсетях о русском языке.
Эхо Москвы 05:45
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Политика
Путин упростил процедуру поставок нефтепродуктов из РФ в Южную Осетию
Президент Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией, направленный на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в самопровозглашённую республику.
News.ru 11:11