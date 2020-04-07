Коронавирус
РИА НовостиВ Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение. По словам Пономаренко, он рассматривает оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий.
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с чего всё началось
«Есть два сценария»: совладелец Шереметьево Александр Пономаренко о возобновлении международных полетов и последствиях пандемии
Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.Forbes04:23
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Наука
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса
Ученые назвали общие черты пациентов, умерших от коронавируса.
Общество
«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Наука
Ученый: Земле грозит катастрофа хуже последнего массового вымирания
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
Бизнес попросил у Мишустина субсидии на выплату зарплат
Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия" и "Опора России" обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики и предоставить субсидии на выплату зарплат, а также ввести пособия для ИП и налог для самозанятых в 1%.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Наука
Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Молекулярные биологи из США открыли множество вирусов, которые могут не только размножаться внутри клеток водорослей, но и манипулировать их обменом веществ.
Общество
Воронежцев предупредили о новых схемах мошенников на фоне коронавируса
В Воронежской области на фоне коронавируса мошенники начинают использовать новые схемы обмана граждан.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в состояние искусственной комы
Знаменитую астраханку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Кино
Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»
Общество
Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Здоровье
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 10 тысяч
Число смертей среди заражённых достигло 10 328 с 1 марта. Таким образом, с 6 апреля погибли 1417 пациентов, передаёт ТАСС.
Транспорт
Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19
Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
Футбол
ФИФА объявила решения по контрактам футболистов и трансферному окну
ФИФА выступила с заявлением по поводу сроков действия контрактов футболистов и переносе трансферного окна.
Общество
Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса
По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.
Экономика
Ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оцениваются в 2,98 трлн рублей
Стоимость активов ликвидного типа компании «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года оценивается почти в 2,98 трлн рублей.
Происшествия
В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Общество
«Спортмастер» временно закрывает магазины
Магазины «Спортмастер» закроются на время карантина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник компании.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Общество
ФМБА разработало чипы для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство разработало чипы для определения коронавирусной инфекции COVID-19 за 15—20 минут.
Политика
Кремль назвал неприемлемой приватизацию космоса
Приватизация космоса неприемлема, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Футбол
Кравец считает российский чемпионат сильнее украинского
Украинский футболист «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил чемпионат России и УПЛ, сообщает Ua.tribuna.com.
ЖКХ
В Минстрое пояснили порядок отмены штрафов за просрочку при оплате ЖКХ
Временная отмена штрафов за долги при оплате ЖКХ коснется в основном тех россиян, которые испытывают проблемы с дистанционной оплатой, при этом обязанность своевременной оплаты коммунальных услуг в России сохраняется, сообщили в понедельник в пресс-службе Минстроя РФ.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.