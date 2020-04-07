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РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение. По словам Пономаренко, он рассматривает оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий.
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с чего всё началось

«Есть два сценария»: совладелец Шереметьево Александр Пономаренко о возобновлении международных полетов и последствиях пандемии

Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.
Forbes04:23

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В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

РИА Новости10:25

Названы оптимистичные сроки возобновления международных рейсов в Россию

Lenta.ru10:17

Шереметьево заложило в оптимистичный прогноз отсутствие зарубежных рейсов до июля

Forbes04:53

Совладелец Шереметьево ожидает возобновления международных рейсов в июле

Коммерсантъ08:12

Совладелец «Шереметьево» допустил возобновление рейсов за рубеж в июле

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Совладелец Шереметьево назвал срок возможного запуска рейсов за рубеж

РБК07:05

Forbes: Шереметьево не ожидает возобновления международных рейсов раньше июля

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