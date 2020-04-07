Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.

с чего всё началось

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение. По словам Пономаренко, он рассматривает оптимистичный и пессимистичный варианты развития событий.

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

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