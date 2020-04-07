Коронавирус
Piter.tvВ Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж. Прогнозами поделился совладелец аэропорта Александр Пономаренко в интервью Forbes. По его словам, есть два сценария того, когда можно ждать возобновления международного авиасообщения.
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«Есть два сценария»: совладелец Шереметьево Александр Пономаренко о возобновлении международных полетов и последствиях пандемии
Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.Forbes04:23
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Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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На Сахалине и Курилах повысили выплаты ко Дню Победы
Флагманом стала инициатива об увеличении размера выплат участникам Великой Отечественной и другим категориям граждан ко Дню Победы.
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В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Кино
Кристоф Вальц был бы рад поработать над сиквелом «Алиты»
В новом интервью порталу Collider Кристоф Вальц рассказал, что с удовольствием поработал бы над продолжением «Алиты», однако таких предложений пока не поступало.
Общество
Forbes опубликовал список богатейших людей мира
Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. Как и в прошлом году, его возглавил основатель Amazon Джефф Безос.
Общество
Систему пропусков для перемещений в самоизоляции вводят в Приморье
Власти Приморского края вводят систему пропусков для тех жителей, кому необходимо работать во время режима обязательной самоизоляции.
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Актеры Брюс Уиллис и Деми Мур, расставшиеся в 2000 году, воссоединились во время самоизоляции.
Здоровье
В Бурятии появилась карта распространения коронавируса
С помощью карты каждый житель республики может определить риски своего заражения коронавирусной инфекции, отследив места пребывания заболевших.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства пяти человек под Рязанью
Здоровье
В Сахалинской области зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Сахалинской области выявили пять новых случаев коронавирусной инфекции.
Общество
Скворцова: В период самоизоляции появляется психологическое выгорание
Globallookpress / Kremlin Pool Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у людей, которые долгое время находятся в условиях самоизоляции, появляются признаки психологического выгорания личности.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Общество
Плачущая медсестра реанимации записала видеообращение о коронавирусе
Политика
Трамп намерен приостановить выделение денег ВОЗ
Соединённые Штаты приостановят выделение денег Всемирной организации здравоохранения, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Интернет
Facebook запустил мессенджер для влюбленных Tuned
Крупнейшая социальная сеть Facebook запустила приложение специально для влюбленных пар.
Здоровье
Шесть новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае.
Шоу-бизнес