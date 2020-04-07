Коронавирус

Piter.tvPiter.tvВ Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж. Прогнозами поделился совладелец аэропорта Александр Пономаренко в интервью Forbes. По его словам, есть два сценария того, когда можно ждать возобновления международного авиасообщения.
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«Есть два сценария»: совладелец Шереметьево Александр Пономаренко о возобновлении международных полетов и последствиях пандемии

Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.
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В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

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В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
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Крупнейшая социальная сеть Facebook запустила приложение специально для влюбленных пар.
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Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае.
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

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