Семнадцатого января 2020-го в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал С для международных рейсов пропускной способностью 20 млн пассажиров в год.

с чего всё началось

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж. Прогнозами поделился совладелец аэропорта Александр Пономаренко в интервью Forbes. По его словам, есть два сценария того, когда можно ждать возобновления международного авиасообщения.

В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж

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