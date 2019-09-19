Транспорт
Lenta.ruВ Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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Мы знаем, что в этот процесс вкладываются большие инвестиции - порядка двух миллиардов долларов. И нас это очень радует, потому что здесь создаются рабочие места для наших жителей. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе всегда были легкие взлеты и мягкие посадки.
— Андрей Воробьев, российский политикРоссийская газета 11:18
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Общество
В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина
Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
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Политика
Миллер сообщил о «плане Б» по транзиту газа через Украину
Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
Экономика сегодня 13:18
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
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Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
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Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
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Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо вчера в 04:56
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Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял законопроект о выделении государственных средств на поддержку антироссийских фильмов.
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Авто
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Политика
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Газета.Ru 13:14
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
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Космос
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Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Шоу-бизнес
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Телеведущая водит малышку к педагогу-психологу, занимающемуся развитием детей, с самого раннего возраста.
StarHit.ru 11:00
Политика
Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Энергетика
Дания решила перейти на российский газ
Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Музыка
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Шоу-бизнес
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу
В программе Савченко собирается рассказывать украинцам о «секретах Рады» и «кулуарных разговорах».
РБК 09:33
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Китайский онлайн-магазин JD.com опубликовал данные о процессоре AMD Ryzen 5 3500X.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
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Гаджеты
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Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
iXBT.com 13:47
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Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24