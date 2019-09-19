Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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Андрей Воробьев
Мы знаем, что в этот процесс вкладываются большие инвестиции - порядка двух миллиардов долларов. И нас это очень радует, потому что здесь создаются рабочие места для наших жителей. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе всегда были легкие взлеты и мягкие посадки.
— Андрей Воробьев, российский политикРоссийская газета 11:18

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