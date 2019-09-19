Транспорт
Российская газетаВ Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса. С ее появлением количество взлетно-посадочных операций в этой воздушной гавани вырастет с 65 до 90 в час.
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Мы знаем, что в этот процесс вкладываются большие инвестиции - порядка двух миллиардов долларов. И нас это очень радует, потому что здесь создаются рабочие места для наших жителей. Я хочу пожелать, чтобы на этой полосе всегда были легкие взлеты и мягкие посадки.
— Андрей Воробьев, российский политикРоссийская газета 11:18
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