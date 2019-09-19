Транспорт
Российская газетаВ Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса. С ее появлением количество взлетно-посадочных операций в этой воздушной гавани вырастет с 65 до 90 в час.
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Если сегодня две полосы, которые работают в Шереметьево, работают в зависимом режиме, их удаление таково, что одновременно два самолёта садиться или взлетать по ним не могут, должен быть интервал, то третья полоса независима.
— Евгений Дитрих, российский политикОбщественное телевидение России 13:41
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