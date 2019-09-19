Если сегодня две полосы, которые работают в Шереметьево, работают в зависимом режиме, их удаление таково, что одновременно два самолёта садиться или взлетать по ним не могут, должен быть интервал, то третья полоса независима.

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