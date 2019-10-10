Происшествия
РИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»
Блокнот Ростов-на-Дону14:08
В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»
КП - Ростов-на-Дону12:34
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Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу обнаружили мертвой
Пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой.
Известия 17:12
Спорт
Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
Телеканал 360° вчера в 13:32
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Политика
Российские пранкеры разыграли сенатора США
Аппарат американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина) подтвердил, что он стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
ТАСС 19:34
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Происшествия
Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ
Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Общество
WSJ узнала о проблемах у богатых из-за закона о недвижимости в Нью-Йорке
В Нью-Йорке вступил в силу закон, который не позволит желающим приобрести элитную недвижимость скрыть свою покупку от общественности, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 19:51
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 08:10
Авто
Стартовало производство Nissan Juke нового поколения
На британском заводе Nissan в Сандерленде, после инвестиций в размере 122 млн долларов, стартовало производство кроссовера Juke нового поколения.
За рулем Кубань 10:13
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Политика
Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо
Первый день двухдневных американо-китайских переговоров в Вашингтоне прошел очень хорошо.
Российская газета 19:01
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 05:06
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Баварию» во втором туре Евролиги
«Армейцы» одержали вторую победу на старте регулярного чемпионата Евролиги и возглавляют турнирную таблицу вместе с французским клубом «АСВЕЛ» и мадридским «Реалом», также выигравшим оба своих матча.
News.ru 19:46
Происшествия
Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok
По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 11:33
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 17:37
Происшествия
Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом
В Саратове троих полицейских задержали по подозрению в пытках подозреваемого раскаленным утюгом.
Lenta.ru 08 октября в 13:01
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Футбол
Гвардиола назвал «новым волшебником» 19-летнего хавбека «Ман Сити»
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу 19-летнего хавбека команды Филипа Фодена.
Газета.Ru 08:49
Кино
Режиссер «Другого мира» Лен Уайзман поставит спин-офф «Джона Уика»
КиноПоиск вчера в 03:10
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ 19:04
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
Общественность взбудоражена скорыми родами невесты Тимати Анастасии Решетовой. На фоне слухов девушке задали неизбежный вопрос о замужестве.
Дни.ру 12:44
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Китайский производитель Xiaomi представил в России бюджетный флагманский смартфон с мощным железом Redmi Note 8 Pro.
ФАН 08 октября в 13:36
Армия и оружие
Госдеп озвучил условия введения санкций против Турции
Госдепартамент США озвучил условия, при которых могут быть введены санкции против Анкары в связи с операцией Турции на севере Сирии.
Экономика сегодня 19:46