Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»

Блокнот Ростов-на-Дону14:08

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости14:02

СК начал проверку в связи с пронесенным травматическим пистолетом на авиарейс Москва - Бургас

Агентство Москва14:57

Шереметьево начало проверку после инцидента с травматом на борту

Life.ru14:44

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

КП - Ростов-на-Дону12:34

Прокуратура проверит Шереметьево и «Аэрофлот» из-за инцидента на рейсе Москва - Бургас

ТАСС14:53

В Ростове самолет совершил экстренную посадку из-за травматического пистолета у пассажира

161.ru13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Lenta.ru 12:31
Армия и оружие

Сенаторы США призвали ввести санкции против Турции

Сенаторы предложили наложить санкции на активы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, а также применить ограничительные меры в отношении энергетического сектора и запретить военное сотрудничество.
Экономика сегодня вчера в 17:17
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

РБК 18:32
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Гаджеты

Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2

Vevby.ru 15:53
Авто

Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России

Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
32CARS.ru вчера в 03:48
Футбол

Тренер сборной Шотландии: игроки растерялись после первого гола

Первый гол был необязательный, пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
News.ru 18:26
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК 17:09
Шоу-бизнес

Заворотнюк покинула клинику на каталке

С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика

Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников

Говоря о подготовленных мерах по модернизации первичного звена здравоохранения в целом, Медведев сообщил, что "все эти решения уже с сегодняшнего дня начинают действовать".
РИА Новости вчера в 11:07
Политика

Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту

Ранее пресс-секретарь главы государства Стефани Гришэм заявила, что представители Белого дома не будут участвовать в расследовании по импичменту действующего президента США, поскольку считают эту процедуру незаконной.
Российская газета вчера в 20:26
Политика

Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Единоборства

Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку

АиФ Нижний Новгород 10:19
Общество

КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русском 18:23
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Здоровье

В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию

Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Авто

Началось производство Lada Vesta с вариатором

Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Motor вчера в 04:09
Киберспорт

В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal

Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Гаджеты

Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews 12:38
Армия и оружие

В НАТО пообещали не размещать в Евросоюзе новые ракетные системы

На сегодняшний день планы по размещению в Евросоюзе новых ракетных систем наземного базирования отсутствуют.
Новостной фронт 17:37
Происшествия

В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

Российская газета 09:49
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Авто

В Сети появились фотографии нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

Ожидается, что новинка появится на рынке уже в 2022 году. Пользователям Сети удалось получить новые фотографии кроссовера Alfa Romeo Tonale.
Тарантас Ньюс 08 октября в 12:27
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное