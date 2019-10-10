Происшествия

Газета.RuГазета.RuСамолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира с пистолетом

Отмечается, что рейс Москва – Бургас совершил внеплановую посадку после того, как пассажир сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. После пилот принял решение посадить самолет в Ростове-на-Дону.
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