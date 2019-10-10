Происшествия
РИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»
Блокнот Ростов-на-Дону14:08
В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»
КП - Ростов-на-Дону12:34
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Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Происшествия
В МЧС назвали самую частую причину пожаров в домах
Почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.
RT на русском 20:30
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Газета.Ru 21:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду
Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.
News.ru 21:28
Происшествия
В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай
О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 20:47
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
Naked Science 08 октября в 02:55
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online 15:53
Происшествия
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Космос
Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС
Народные новости вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
Футбол
Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан
По итогам матча Казахстан идет на четвертой позиции в группе I, у него 7 очков, а Кипр находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков.
Матч ТВ 11:52
Политика
Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия 20:38
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Футбол
Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения
Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Общество
На Сахалине пенсионерам доплачивают по одной тысяче рублей ежемесячно
В Сахалинской области с сентября всем пенсионерам установили ежемесячную доплату к пенсии в 1 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42