Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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Шереметьево начало проверку после инцидента с травматом на борту

Life.ru14:44

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости14:02

В Ростове самолет совершил экстренную посадку из-за травматического пистолета у пассажира

161.ru13:15

В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»

Блокнот Ростов-на-Дону14:08

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

КП - Ростов-на-Дону12:34

Прокуратура проверит Шереметьево и «Аэрофлот» из-за инцидента на рейсе Москва - Бургас

ТАСС14:53

СК начал проверку в связи с пронесенным травматическим пистолетом на авиарейс Москва - Бургас

Агентство Москва14:57
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Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Происшествия

В МЧС назвали самую частую причину пожаров в домах

Почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.
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Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
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Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США

Газета.Ru 21:05
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Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.
News.ru 21:28
Происшествия

Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки

Lenta.ru 18:26
Происшествия

В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай

О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.
Восток-Телеинформ 21:48
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Кучеров набрал 4 очка в победном матче «Тампы» против «Торонто»

Sportbox.RU 21:30
Экономика

«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo

В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Ведомости 20:47
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Политика

Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому

Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Космос

Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро

Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online 15:53
Происшествия

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье

Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Космос

Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС

Народные новости вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
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Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
Футбол

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

По итогам матча Казахстан идет на четвертой позиции в группе I, у него 7 очков, а Кипр находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков.
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Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
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Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина

Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Футбол

Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Общество

На Сахалине пенсионерам доплачивают по одной тысяче рублей ежемесячно

В Сахалинской области с сентября всем пенсионерам установили ежемесячную доплату к пенсии в 1 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Армия и оружие

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Взгляд.ру 14:29
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
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Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
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