Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Происшествия В МЧС назвали самую частую причину пожаров в домах Почти каждый второй пожар в жилых домах россиян происходит по причине неисправной электропроводки.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри собрались переезжать в Канаду Меган Маркл и принц Гарри задумались о покупке недвижимости в Канаде.

Происшествия В Улан-Удэ пешеход снова попал под трамвай О состоянии пострадавшего не сообщается. Напомним, что это не первый случай в этом году, когда пешеходы попадают под трамвай.

Экономика «Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Космос Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро Представьте себе пруды, усеивающие дно кратера Гейла — 150-километрового древнего бассейна, который исследует Curiosity.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.

Происшествия Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Политика Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.

Футбол Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан По итогам матча Казахстан идет на четвертой позиции в группе I, у него 7 очков, а Кипр находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков.

Политика Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем 13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.

Здоровье Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.

Футбол Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.

Общество На Сахалине пенсионерам доплачивают по одной тысяче рублей ежемесячно В Сахалинской области с сентября всем пенсионерам установили ежемесячную доплату к пенсии в 1 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.