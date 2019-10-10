Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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В Ростове из-за пистолета у пассажира экстренно посадили самолет

1rnd.ru14:54

В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»

Блокнот Ростов-на-Дону14:08

Прокуратура проверит Шереметьево и «Аэрофлот» из-за инцидента на рейсе Москва - Бургас

ТАСС14:53

В Ростове самолет совершил экстренную посадку из-за травматического пистолета у пассажира

161.ru13:15

Шереметьево начало проверку после инцидента с травматом на борту

Life.ru14:44

Самолет совершил посадку в Ростове-на-Дону из-за пистолета на борту

РЕН ТВ13:12

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости14:02
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В России предложили штрафовать родителей курящих детей

В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

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Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
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Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
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В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта

В Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций за планирование теракта в административном здании на территории полуострова.
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«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

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Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Экономика

Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»

МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
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Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
RT на русском 12:11
Политика

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.
Интерфакс 15:12
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

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Происшествия

Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
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Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе

Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься.
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Хилькевич похудела до идеального веса после болезни

Подписчики российской актрисы Анны Хилькевич обратили внимание на то, что она внезапно похудела.
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Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8

Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Армия и оружие

ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году

Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Политика Сегодня 08 октября в 06:00
Происшествия

В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку

Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Наука

Человеческий организм умеет восстанавливать хрящи в суставах

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Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
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Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Здоровье

Медики назвали помогающие очистить сосуды продукты

Западные эксперты говорят, что для очищения сосудов от холестериновых бляшек, имеющих свойство налипать на их стенки, нужно обязательно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. К таким продуктам относят лосось.
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Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
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Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей

В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
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В России работают над технологией перелетов между удаленными городами через космос

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Армия и оружие

Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции

Военная операция Турции в Сирии стала следствием действий международной коалиции в нескольких сирийских районах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
RT на русском 13:40
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