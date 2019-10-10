Происшествия
РИА НовостиВ Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
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В Платове из-за пистолета в салоне экстренно приземлился рейс «Москва-Бургас»
Блокнот Ростов-на-Дону14:08
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Общество
В России предложили штрафовать родителей курящих детей
В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Футбол
Филипп рассказал о первой реакции на предложение «Динамо»
Филипп летом перешел в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 20 млн евро.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта
В Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций за планирование теракта в административном здании на территории полуострова.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
Политика
Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы
В Национальной ассамблее народной власти Кубы в четверг состоялась внеочередная сессия, на которой на новую для этой страны должность президента страны избрали Мигеля Диаса-Канеля, сообщает агентство EFE.
Происшествия
Чемпион мира по боксу находится в реанимации после аварии
Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) в полусреднем весе Эррол Спенс-младший оказался в больнице в результате дорожной аварии.
Единоборства
Путин рассказал о занятиях боксом и сломанном носе
Путин рассказал, что так как на одной из тренировок по боксу ему сломали нос, он перестал им заниматься.
Шоу-бизнес
Хилькевич похудела до идеального веса после болезни
Подписчики российской актрисы Анны Хилькевич обратили внимание на то, что она внезапно похудела.
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
Армия и оружие
ВС России получили более 2,3 тысячи единиц военной техники в этом году
Свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.
Происшествия
В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку
Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Здоровье
Медики назвали помогающие очистить сосуды продукты
Западные эксперты говорят, что для очищения сосудов от холестериновых бляшек, имеющих свойство налипать на их стенки, нужно обязательно включить в рацион продукты, богатые витаминами группы В. К таким продуктам относят лосось.
Армия и оружие
Зеленский выразил отношение к пребыванию националистов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пребывание активистов партии «Национальный корпус» в населенном пункте Золотое, а также сообщил о том, что ждет там затишья.
Футбол
Россия – Шотландия. Первый тайм завершился без забитых мячей
В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.
Космос
В России работают над технологией перелетов между удаленными городами через космос
Армия и оружие
Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции
Военная операция Турции в Сирии стала следствием действий международной коалиции в нескольких сирийских районах, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.