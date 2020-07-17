с чего всё началось

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

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