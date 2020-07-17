Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
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с чего всё началось
Информация о бунте строителей взлетно-посадочной полосы, требующих выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу, появилась
 ранее в Telegram-канале Baza.
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