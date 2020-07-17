Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
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В Шереметьево прокомментировали инцидент на строительстве взлетно-посадочной полосы

Москва 2406:42

«Шереметьево» назвало забастовку на стройплощадке полосы «внутренним делом» подрядчика

Интерфакс06:16

Прокуратура начала проверку инцидента в «Шереметьево»

РИА Новости06:03

Прокурор встретился с бастующими в Шереметьево из-за невыплаты сверхурочных

ТАСС06:32

Прокуратура проведет проверку информации о невыплате компенсаций строителям в Шереметьево

Агентство Москва06:23

Мигранты устроили бунт в аэропорту Шереметьево

Московский Комсомолец05:16

Прокурор приехал к бастующим в Шереметьево строителям взлетной полосы

РБК07:12
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Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
РАПСИ вчера в 11:23
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

RT на русском 07:56
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Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Биатлон

Биатлонист Дмитрий Малышко может завершить карьеру

Газета.Ru 05:41
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Происшествия

Пулково четвертый день подряд проверяют из-за сообщений о минировании

Терминал петербургского аэропорта "Пулково" и самолеты вновь проверяют после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
РИА Новости 07:28
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Футбол

«Ливерпуль» примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества

Sports.ru 07:05
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Политика

Под Радой «сожгли мову», начались стычки протестующих с полицией

Rusvesna.su 05:05
Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 07:05
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Происшествия

Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей

Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53
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Происшествия

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com 06:31
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Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
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Космос

NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion

REGNUM 04:04
Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, передает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
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Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

РИА Новости 02:01
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Кино

Сериал «Сокол и Зимний солдат» перенесли на осень 2020 года

На страничке проекта на Disney+ сказано, что «Сокол и Зимний солдат» порадует зрителей осенью этого года.
Киноафиша России 04:52
Футбол

Дивеев: «ВАР можно смотреть, но не такие пенальти, когда случайно играют рукой»

Какие-то моменты были у нас, удар Дзагоева был. Реализации, наверное, а не моментов не хватило. А в конце ВАР поставил пенальти.
Евро-футбол.ру 06:56
Общество

Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области

Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Технологии

Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением матрешки

Apple осенью представит обновление для iOS 14. В операционной системе появится эмодзи с изображением матрешки.
Дни24 05:27
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Религия

Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии

Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
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