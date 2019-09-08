Происшествия
ИзвестияВ Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. По предварительным данным, лайнер должен был вылететь во Владивосток, но из-за ЧП рейс пришлось отменить.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Политика
Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая
РИА Новости 18:02
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Наука
Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
МедиаПоток 10:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.
Свободная Пресса 20:55
Общество
К Владивостоку пришвартовался самый большой в истории города лайнер
К причалам морского вокзала Владивостока пришвартовался самый большой в истории города лайнер - "Spectrum of the Seas", передает ОТР.
Общественное телевидение России 18:47
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:39
Политика
Названы предварительные итоги выборов депутатов думы Благовещенска
В Приамурье подведены предварительные итоги выборов депутатов Благовещенской городской думы седьмого созыва.
Амур.инфо 21:05
Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета 15:48
Происшествия
При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек
«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
Коммерсантъ 06:39
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Футбол
Футболист Гризманн обвинил свою жену в незабитом пенальти
Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену в том, что он не смог забить пенальти в ворота национальной команды Албании.
Известия 17:46
Политика
Порошенко похвалил себя за освобождение украинцев
Петр Порошенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной, который состоялся в субботу, 7 сентября.
ТВ Центр вчера в 08:10
Политика
Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям
Представители партии «Единая Россия» забрали большинство (19 из 30) депутатских мандатов в читинской городской думе седьмого созыва.
Московский Комсомолец Чита 20:22
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости 15:18