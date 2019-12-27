Происшествия
Газета.RuВ Шереметьево самолет с пассажирами выкатился на грунт
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet выкатился утром в пятницу за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.
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«Аэрофлот»: авиалайнер «Sukhoi Superjet 100» выкатился с взлетный полосы на грунт
Pro Город Самара01:49
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