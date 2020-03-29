Происшествия
REGNUMВ Шереметьево самолет совершил экстренную посадку
Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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с чего всё началось
Самолет Сочи — Москва благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи — Москва.РИА Новостивчера в 16:54
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Общество
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
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Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев
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С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
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Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Италии рассказали о нехватке денег на продукты
Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Политика
Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку
Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Происшествия
В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП
В Эртильском районе Воронежской области четыре человека, включая одного ребенка, погибли при ДТП.
Общество
Под Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Здоровье
Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких
Парижская модель Интан Клемент, заразившаяся коронавирусной инфекцией, рассказала, что ее легкие стали издавать странный звук при дыхании, об этом пишет Yahoo News Australia.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу
Заболевших становится всё больше, их число превысило тысячу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Путин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса
Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
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В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.