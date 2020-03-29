Происшествия

REGNUMREGNUMВ Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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с чего всё началось

Рейс из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

Самолет Сочи — Москва благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево после того, как сработал датчик неисправности левого двигателя, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Boeing 737 следовал рейсом 1741 Сочи — Москва.
РИА Новостивчера в 16:54

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Рейс из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

РИА Новостивчера в 16:54

Самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя штатно приземлился в Шереметьево

ТАССвчера в 16:55

Самолет с неисправным двигателем совершил посадку в Москве

Интерфаксвчера в 16:56

Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя

РБКвчера в 22:35

Самолет экстренно сел в Шереметьево

Lenta.ruвчера в 16:50

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за датчика неисправности двигателя

Коммерсантъвчера в 16:54

Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя

RT на русскомвчера в 17:16
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Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Общество

Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

REGNUM вчера в 12:10
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 270 размеры социальных пенсий будут увеличены на 6,1%.
Полуостров Камчатка вчера в 18:54
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:21
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой

"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru вчера в 00:14
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 03:03
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК вчера в 15:42
Общество

В Италии рассказали о нехватке денег на продукты

Как отмечается, многие жители страны столкнулись с финансовыми проблемами из-за карантина, сейчас у многих из них нехватка денег.
Lenta.ru 28 марта в 18:39
Политика

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

Нардеп Украины Ирина Геращенко сообщила, что министр здравоохранения Илья Емец написал заявление об отставке.
Московский Комсомолец вчера в 15:14
Происшествия

В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП

В Эртильском районе Воронежской области четыре человека, включая одного ребенка, погибли при ДТП.
РБК вчера в 08:54
Общество

Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области.
Московский Комсомолец вчера в 10:43
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru вчера в 18:39
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс вчера в 16:29
Здоровье

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

Парижская модель Интан Клемент, заразившаяся коронавирусной инфекцией, рассказала, что ее легкие стали издавать странный звук при дыхании, об этом пишет Yahoo News Australia.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу

Заболевших становится всё больше, их число превысило тысячу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Известия вчера в 03:55
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

Путин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
News.ru вчера в 05:06
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ вчера в 10:07
Здоровье

Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Толк вчера в 22:17
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

Ростех создает портативный экспресс-тест на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:05
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