Происшествия
REGNUMВ Шереметьево самолет совершил экстренную посадку
Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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с чего всё началось
Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.РИА Новости16:36
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Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
Общество
В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров
Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
Футбол
«Ислочь» на выезде обыграла «Смолевичи» в чемпионате Белоруссии
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Наука
Самки млекопитающих в среднем живут дольше самцов
Французские ученые выяснили, что самки живут дольше самцов, при этом данное утверждение касается практически всех видов млекопитающих.
Происшествия
Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся тысячи новосибирцев
Пациентка с коронавирусом с 4 по 18 марта находилась в Объединенных Арабских Эмиратах.
Общество
Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам
В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
«Словами не передать»: что происходит с летчиком в мертвой петле
Одиночный и групповой пилотаж, слетанность в составе звена, пилотирование у самой земли — летчики ВКС полностью освоили истребитель пятого поколения Су-57 на предельных высотах и скоростях.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Гаджеты
Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами
Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
Общество
Четыре пациента с коронавирусом умерли за сутки в РФ
Четыре летальных случая у пациентов с коронавирусом зафиксировано в России за сутки.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Здоровье
В Амурской области зарегистрирован первый случай коронавируса
В Приамурье зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Установлено, что больная посещала страну, неблагополучную по этой инфекции.
Общество
Крупнейший в мире производитель презервативов заявил об их нехватке
Малайзийская компания Karex, на фабриках которой производится каждый пятый в мире презерватив, заявила о приближающейся нехватке этих медицинских изделий.
Общество
Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса
Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
Экономика
Путин поручил отсрочить уплату налогов пострадавшим от коронавируса
Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.