Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.

с чего всё началось

Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.

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