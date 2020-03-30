Происшествия

REGNUMREGNUMВ Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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с чего всё началось

Рейс Сочи — Москва экстренно садится в Шереметьево

Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.
РИА Новости16:36

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Рейс из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

РИА Новости16:54

Самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя штатно приземлился в Шереметьево

ТАСС16:55

Самолет с неисправным двигателем совершил посадку в Москве

Интерфакс16:56

Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя

РБК17:08

Самолет экстренно сел в Шереметьево

Lenta.ru16:50

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за датчика неисправности двигателя

Коммерсантъ16:54

Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя

RT на русском17:16
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Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Политика

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

В России за сутки скончались четыре больных коронавирусом

МордовМедиа 06:46
Общество

В США умер первый младенец с коронавирусом

В США зарегистрирован первый случай смерти ребенка в возрасте до 1 года.
Kazanfirst.ru 08:28
Здоровье

Новый признак заражения коронавирусом назван

Врачи из Американской академии офтальмологии выяснили, что одним из признаков коронавируса может быть конъюнктивит.
Live24 вчера в 07:13
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

Операция «Преемник»: Кремлевским кланам уже ясно, кто заменит Путина

Путин тоже мог бы распорядиться о закрытии всех ресторанов, кафе, парков, торговых центров и не являющихся жизненно важными предприятий вроде парикмахерских и магазинов за исключением аптек и продуктовых магазинов, как сделал это Собянин.
Свободная Пресса 08:44
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Lenta.ru 17:03
Экономика

Греф рассказал о возможностях клиентов Сбербанка в условиях карантина

Все сервисы, которые были либо специально созданы под новые условия, либо доработаны, бесперебойно работают для клиентов.
REGNUM 26 марта в 23:03
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Политика

В России образован президиум правительства

В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
ТАСС 03:15
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Здоровье

Минздрав расширил список возможных препаратов для лечения коронавируса

Минздрав России расширил список возможных медицинских препаратов для лечения коронавируса.
Evo-rus.com 02:34
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Культура

Умер знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
Российская газета 10:56
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Политика

Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:47
Политика

Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Ведомости 19:23
Армия и оружие

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

Lenta.ru 18:05
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Политика

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:43
Экономика

Комитет Госдумы поддержал создание комиссии для трат бюджета на борьбу с коронавирусом

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправкой о создании комиссии Федерального собрания, которая будет утверждать расходы на борьбу с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 17:45
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