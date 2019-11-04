Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

с чего всё началось

В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил журналистам информированный источник.

Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево

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