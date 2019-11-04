Происшествия
ИзвестияЛайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево
В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил журналистам информированный источник.
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с чего всё началось
Самолет Boeing 737 сообщением Франкфурт — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности гидравлической системы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.РИА Новости09:30
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Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 10:00
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес
Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста
Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.
Газета.Ru 08:43
Общество
В работе «Вконтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединённых сил Украины Владимир Кравченко заявил, что разведение сил в посёлке Петровское пройдёт 8 ноября.
Life.ru 10:09
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Происшествия
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии
Двое взрослых и двое детей получили травмы в результате столкновения грузовика и четырёх легковых автомобилей в Башкирии.
RT на русском 09:55
Авто
АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.
Новые автомобили 06:15
Кино
Студия Хидео Кодзимы займётся созданием фильмов
Канал BBC One выпустил репортаж о финальных моментах производства Death Stranding, где Хидео Кодзима сделал громкое заявление — его студия Kojima Productions займётся фильмами.
Игромания.ру 06:53
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Политика
Губернатор сирийского Тартуса отметил красоту Севастополя
Губернатор сирийской провинции Тартус Сафуан Абу Саад отметил красоту Севастополя, куда в понедельник прибыла сирийская делегация для налаживания экономических и культурных связей двух регионов России и Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Испании задержали россиянина за контрабанду кокаина
Испанские силовики задержали гражданина РФ, которого объявили в международный розыск власти Перу. Мужчину обвиняют в контрабанде кокаина.
News.ru 07:17
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Космос
Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе
Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Происшествия
Поиски пропавшего челябинца Льва Холодилина прекращены
Южноуральская панорама 08:54
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 06:27
Общество
Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан»
Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.
Inc. Russia 06:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41