Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

В столичном аэропорту Шереметьево сел самолет с неисправностью крыла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
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В Шереметьево с неисправностью приземлился «Sukhoi Superjet 100» из Ростова-на-Дону

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Прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолёта в Москве

RT на русском03:10

Самолет Ростов – Москва экстренно сел в Шереметьево

Московский Комсомолец03:24

В Шереметьево сел самолет с неисправным крылом

Российская газета02:03

СМИ сообщили об экстренной посадке лайнера в Москве

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Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru01:38

В Шереметьево экстренно сел самолет «Аэрофлота»

РИА Новости01:32
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Здоровье

Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 06 ноября в 08:35
Общество

Производители молока попросили правительство помочь с навозом

Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Политика

Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
Известия 03:23
Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 05 ноября в 00:56
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму в Москве

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима в Центральной России будет аномально теплой.
Вечерняя Москва 03:05
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Единоборства

Российский боец UFC за сутки сбросил четыре килограмма

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов за сутки сбросил четыре килограмма, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:35
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 06 ноября в 09:55
Происшествия

СК установил нового участника нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину Украины Роману Рагозину, который, по данным следствия, принимал активное участие в нападении на посольство России в Киеве 6 марта 2016 года.
RT на русском 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Анастасии Заворотнюк выставили счет на 24 тыс. рублей за долги. Уведомление поступило от московской налоговой.
Актуальные Новости 02:44
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Происшествия

Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
REGNUM вчера в 09:52
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Политика Сегодня 03:36
Армия и оружие

Украина рассказала о готовности к разведению сил в районе Петровского

ИА «Ореанда-Новости» Командующим операций объединённых сил Украины Владимиром Кравченко было заявлено о подтверждении Киевом готовности в пятницу к разведению сил, расположенных возле посёлка Петровское.
Ореанда-Новости 02:51
Происшествия

ФСБ уличила военных в хищении топлива для реактивных двигателей

Нижегородский гарнизонный военный суд вынес приговор группе из восьми военнослужащих одной из частей за хищение топлива для реактивных двигателей на сумму 30 миллионов рублей.
Lenta.ru 03:25
Футбол

«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы

Lenta.ru вчера в 14:49
Футбол

Айртон: С приходом Тедеско «Спартак» встал на правильный путь

Защитник «Спартака» Айртон считает, что с приходом нового главного тренера Доменико Тедеско команда встала на правильный путь.
Спорт день за днем 02:58
Армия и оружие

Генерал ВС США обвинил Россию в убийстве американцев в Мексике, оправдывая наркокартели

За минувший год число погибших в Мексике составило 33 тысячи человек и превысило аналогичный показатель на территории Сирии, а война наркокартелей вообще повлекла за собой порядка 300 тысяч жертв.
Новостной фронт 03:32
Общество

Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия вчера в 17:47
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