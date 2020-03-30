Происшествия

REGNUMREGNUMВ Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

Посадка прошла в штатном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта самолет, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в московском аэропорту «Шереметьево» после подачи сигнала тревоги из-за срабатывания датчика кондиционирования.
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с чего всё началось

Рейс Сочи — Москва экстренно садится в Шереметьево

Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.
РИА Новости16:36

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Рейс из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

РИА Новости16:54

Самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя штатно приземлился в Шереметьево

ТАСС16:55

Самолет с неисправным двигателем совершил посадку в Москве

Интерфакс16:56

Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя

РБК17:08

Самолет экстренно сел в Шереметьево

Lenta.ru16:50

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за датчика неисправности двигателя

Коммерсантъ16:54

Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя

RT на русском17:16
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Армия и оружие

Вассерман объяснил, почему пандемия коронавируса закончится масштабной войной

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, считает, что пандемия коронавируса и экономический кризис закончатся масштабной войной.
Discover24 вчера в 04:19
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал вчера в 11:33
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.
Вести.Ru 17:26
Космос

Российский «Экспресс-АМ6» сломался

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Lenta.ru 27 марта в 04:41
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

С 18 марта Россия на фоне распространения коронавируса до 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
ТАСС 17:14
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Армия и оружие

В США рассказали о серьезных проблемах в работе истребителя F-35

Отмечается, что данный дефект является первым для американских истребителей 5-го поколения F-35 Счетная палата США заявила о наличии серьезной проблемы в системе «ALIS», которая необходима для проведения диагностики и обеспечения работоспособности истребителя-бомбардировщика F-35.
Военное дело 05:23
Общество

В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

По последним данным, в США заразились новым коронавирусом 125 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.
Вести ФМ 14:07
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия 16:22
Общество

Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах.
РИА Новости 15:30
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
ToDay News Ufa 06:37
Общество

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Армия и оружие

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вести.Ru 17:18
Общество

Медик поведал о состоянии российских детей, больных коронавирусом

Главный врач Детской городской клинической больницы города Москвы имени Зои Башляевой Исмаил Османов рассказал журналистам о самочувствии маленьких пациентов, поступивших в медучреждение с диагнозом COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:54
Кино

«Заражение» и «Джуманджи» вошли в топ-5 лучших фильмов для карантина

NewInform вчера в 07:44
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