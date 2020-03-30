Происшествия
Российская газетаВ Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя
Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Сочи в Москву, со сработавшим датчиком отказа двигателя благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось
Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.РИА Новости16:36
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По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
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Два человека из списка контактов туристки госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.
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Религия
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Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Политика
Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
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Рошаль рассказал о перспективах вакцины от коронавируса
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Общество
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В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Биатлон
Биатлонист Логинов тренируется в личном спортивном зале
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как его подопечный тренируется во время карантина.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
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Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Общество
Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам
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Большой скандал с Андреем Ермаком и его братом. Нардеп
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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.