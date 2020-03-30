Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.

с чего всё началось

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Сочи в Москву, со сработавшим датчиком отказа двигателя благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя

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