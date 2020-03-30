Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс из Сочи в Москву, со сработавшим датчиком отказа двигателя благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось

Рейс Сочи — Москва экстренно садится в Шереметьево

Самолет, выполняющий рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. Речь идет о Boeing 737 рейса 1741.
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Рейс из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

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Самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя штатно приземлился в Шереметьево

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Рейс из Сочи экстренно сел в Шереметьево из-за сигнала отказа двигателя

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Самолет экстренно сел в Шереметьево

Lenta.ru16:50

Самолет экстренно сел в Шереметьево из-за датчика неисправности двигателя

Коммерсантъ16:54

Источник: рейс из Сочи приземлился после сигнала об отказе двигателя

RT на русском17:16
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Космос

Роскосмос показал, как выглядит закат Луны в космосе

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Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

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Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Происшествия

У четырёх жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Два человека из списка контактов туристки госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу.
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СМИ: в Сан-Паулу за две недели от коронавируса умерли в пять раз больше людей, чем в Китае

В Китае, по официальным данным, за аналогичный период умерли 18 человек.
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К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
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В России снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Во время учений снайперам удалось сосредоточить настолько плотный огонь, что атака с вертолетов была отбита без потерь для находившихся на земле самолетов.
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Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
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Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
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Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
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Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 18:43
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцины от коронавируса

Доктор Рошаль рассказал о реальном эффекте от массовой вакцинации населения от коронавируса.
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Общество

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RuNews24.ru вчера в 14:05
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Умер советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев

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Общество

Ванга пророчила изобретение вакцины от коронавируса в России

Всемирно известная прорицательница Ванга сумела предсказать не только пандемию коронавируса, но и место, где изобретут вакцину.
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Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
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Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
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Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
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Биатлон

Биатлонист Логинов тренируется в личном спортивном зале

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как его подопечный тренируется во время карантина.
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МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

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Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
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Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
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Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

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Политика

Большой скандал с Андреем Ермаком и его братом. Нардеп

Нардеп от Слуги народа Гео Лерос продолжает на него системно наезжать (как считают во фракции делает он это по наущению экс-главы ОП Андрея Богдана).
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Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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