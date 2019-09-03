Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео. Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.
Читать в источнике
Комментировать127

Подробнее о событии

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Интерфакс14:04

В Шереметьево раскрыли детали ЧП с самолётами «Аэрофлота» и Royal Flight

Life.ru10:34

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

ТАСС10:40

Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

Комсомольская правда10:12

Фото с последствиями столкновения самолетов в Шереметьево

РЕН ТВ09:38

Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

РИА Новости11:57

Резервный борт «Аэрофлота» вылетел в Пекин после инцидента в Шереметьево

Агентство Москва12:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Транспорт

Площадь Савеловского вокзала благоустроят к концу года

РИА Новости 09:08
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
RT на русском 15:02
Политика

В Улан-Баторе начались переговоры Путина и президента Монголии

Свободная Пресса 03:22
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Музыка

Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.
Известия 14:11
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Авто

Составлен топ-10 самых популярных универсалов в Москве

Автоновости дня 08:29
Политика

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Происшествия

Пропавшая в Липецкой области восьмилетняя девочка найдена в Москве

Известия 16:15
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

ТК Звезда 16:51
Интернет

В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием

При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Культура

Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Газета.Ru 15:32
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес

Похудевшего на 100 килограммов Семчева едва узнали коллеги

Регион online 04:17
Политика

Скончалась сестра Юлии Тимошенко

Российская газета 14:16
Технологии

Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия

В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
Политика

В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций

Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 вчера в 11:03
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

РБК 17:08
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Политика

Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 вчера в 18:06
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Известия 02:00
Культура

Именное кресло Кобзона появится в театре «Геликон-опера»

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 09:30
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Футбол

Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Евро-футбол.ру 14:37
Политика

Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе

Служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагирует на предложения по установлению государственной границы.
Газета.Ru 12:03
Технологии

«Тинькофф» запустит бесплатную соцсеть для трейдеров

Фото: iStock «Тинькофф» собирается запустить бесплатную социальную сеть «Пульс», ориентированную на трейдеров, сообщили Inc. в компании.
Inc. Russia 05:42
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Гаджеты

LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ

IT-World вчера в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное