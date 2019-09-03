Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео. Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.
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Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Интерфакс14:04

Резервный борт «Аэрофлота» вылетел в Пекин после инцидента в Шереметьево

Агентство Москва12:27

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

ТАСС10:40

Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

Комсомольская правда10:12

Фото с последствиями столкновения самолетов в Шереметьево

РЕН ТВ09:38

В Шереметьево раскрыли детали ЧП с самолётами «Аэрофлота» и Royal Flight

Life.ru10:34

Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

РИА Новости11:57
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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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