Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео. Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.
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