Происшествия
Газета.RuВ Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео. Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»
Комсомольская правда10:12
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:01, Вашингтон
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей
«Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.
Известия 11:16
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44
Общество
В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей
Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Политика
Суд постановил восстановить пропуск в Белый дом журналиста Playboy
Окружной суд Вашингтона удовлетворил иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика CNN Брайана Карема и постановил восстановить его пропуск в Белый дом.
Известия 21:08
Здоровье
Минздрав: в России реализуют более 40 проектов по развитию биомедицины
Минздрав РФ заинтересован в развитии генетических технологий, в частности биомедицины.
Будущее России. Национальные проекты 19:30
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM 21:33
Здоровье
Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом
Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Авто
Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне
По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Hyundai составили 115937 машин, что на 0,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Автостат 05:41
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru 15:20
Происшествия
Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве
Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.
Вести.Ru 11:40
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Происшествия
Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках
Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.
URA.Ru 13:22
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Футбол
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру 16:43
Технологии
История одного программиста. Парень боролся с отцом за компьютер и победил
Свою историю парень с ником defval 1 рассказал на сайте Pikabu.
Телеканал 360° 20:23
Космос
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС).
РБК 18:43
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47