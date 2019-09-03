Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео. Отмечается, что лайнер, вылетавший в Пекин, задел крылом другое воздушное судно.
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Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

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Что произошло за день: вторник, 3 сентября

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