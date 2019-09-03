Происшествия

РБКРБКПрокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
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Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Интерфакс14:04

Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

РБК13:38

Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

Комсомольская правда10:12

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

ТАСС10:40

Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

РИА Новости11:57

Фото с последствиями столкновения самолетов в Шереметьево

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В Шереметьево раскрыли детали ЧП с самолётами «Аэрофлота» и Royal Flight

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