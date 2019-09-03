Происшествия
РБКПрокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
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Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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