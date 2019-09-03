Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Политика Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.

Происшествия СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля» СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

Происшествия Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы "Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Кино Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3» В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.

Происшествия Дельфинарий загорелся в Петербурге В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Здоровье Врачи в США заявили об эпидемии болезней из-за вейпов Более 210 человек в США заболели неопределенной болезнью, связанной с курением вейпов. Ситуацию уже назвали эпидемией.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Гаджеты Новые версии Huawei P30 Pro представят на этой неделе Официальный анонс новых версий Huawei P30 и Huawei P30 Pro ожидается на выставке IFA 2019, которая пройдет на этой неделе в Берлине.

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Общество Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье Ясмина, Луна, Назар и Демьян возглавили рейтинг самых необычных имен новорожденных в августе 2019 года в Московской области.

Футбол Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.

Хоккей Гулявцев: к победе «Сибири» привело одно безответственное удаление Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги гостевого матча с новосибирской «Сибирью» (1:2). Специалист назвал в качестве причины «одно безответственное удаление».

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.

Здоровье Российские медсестры массово отозвали заявления на увольнения Все 12 медсестер Александровской больницы во Владимирской области отозвали заявления на увольнение, так как им полностью сохранили зарплату.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Технических изменений всего три: модернизированный передний мост со шрусами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), измененная конструкция поворотных кулаков (для разгрузки ступиц) и новая раздаточная коробка с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.

Общество Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Футбол Медведев назвал первоочередную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал первоочередную цель команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.