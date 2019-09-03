Происшествия
BFM.ruДва самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
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Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»
Комсомольская правда10:12
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Политика
Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских
Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Политика
Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
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Происшествия
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СК прекратил уголовное преследование Егора Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
RT на русском 12:42
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
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Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Кино
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Происшествия
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По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
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Врачи в США заявили об эпидемии болезней из-за вейпов
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Вести.Ru 12:18
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
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Новые версии Huawei P30 Pro представят на этой неделе
Официальный анонс новых версий Huawei P30 и Huawei P30 Pro ожидается на выставке IFA 2019, которая пройдет на этой неделе в Берлине.
iXBT.com 03:43
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
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Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье
Ясмина, Луна, Назар и Демьян возглавили рейтинг самых необычных имен новорожденных в августе 2019 года в Московской области.
Взгляд.ру 10:07
Футбол
Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
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Гулявцев: к победе «Сибири» привело одно безответственное удаление
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Чемпионат 11:59
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 00:58
Здоровье
Российские медсестры массово отозвали заявления на увольнения
Все 12 медсестер Александровской больницы во Владимирской области отозвали заявления на увольнение, так как им полностью сохранили зарплату.
Lenta.ru 11:56
Авто
ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
Технических изменений всего три: модернизированный передний мост со шрусами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), измененная конструкция поворотных кулаков (для разгрузки ступиц) и новая раздаточная коробка с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.
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Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал первоочередную цель команды в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
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Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой
Российское посольство в Британии осуждающе отнеслось к словам премьера Бориса Джонсона о Второй мировой войне.
Газета.Ru 01:31
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Ригони: Хочу остаться в «Сампдории» и дальше
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