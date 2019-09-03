Происшествия

BFM.ruBFM.ruДва самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
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Пассажир раскрыл подробности столкновения самолетов в Шереметьево

РИА Новости11:57

Резервный борт «Аэрофлота» вылетел в Пекин после инцидента в Шереметьево

Агентство Москва12:27

Пассажир о столкновении самолетов в Шереметьево: «Мы не услышали удар и еще не взлетали»

Комсомольская правда10:12

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Интерфакс09:54

Фото с последствиями столкновения самолетов в Шереметьево

РЕН ТВ09:38

В Шереметьево раскрыли детали ЧП с самолётами «Аэрофлота» и Royal Flight

Life.ru10:34

Прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

ТАСС10:40
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