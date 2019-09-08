Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. По предварительным данным, лайнер должен был вылететь во Владивосток, но из-за ЧП рейс пришлось отменить.
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Самолет рейса Москва - Владивосток прервал вылет из-за задымления в двигателе

ТАСС13:36

Авиакомпания «Россия» опровергла данные о возгорании самолета в Шереметьево

РИА Новости13:21

Авиакомпания «Россия» опровергла информацию о возгорании самолёта в Шереметьево

Life.ru14:23

«Пассажиров эвакуировали»: Очевидцы сообщили, что в Шереметьево у самолета перед взлетом загорелся двигатель

Комсомольская правда13:07

Резервный борт авиакомпании «Россия» вылетел во Владивосток после инцидента в Шереметьево

Агентство Москва16:05

Самолет загорелся перед взлетом в «Шереметьево»

РЕН ТВ13:07

В Шереметьево Boeing прервал вылет из-за неисправности

РБК12:58
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