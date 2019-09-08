В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. По предварительным данным, лайнер должен был вылететь во Владивосток, но из-за ЧП рейс пришлось отменить.

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

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