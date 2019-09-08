Происшествия
ИзвестияВ Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом
В московском аэропорту Шереметьево двигатель самолета загорелся прямо перед вылетом. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября. По предварительным данным, лайнер должен был вылететь во Владивосток, но из-за ЧП рейс пришлось отменить.
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Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Детали телефонного разговора Путина и Зеленского раскрыли в Кремле
В Кремле проинформировали о подробностях телефонных переговоров между главой Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.
Южный Федеральный вчера в 23:52
Политика
В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае
Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Футбол
«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки
Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Здоровье
Дробиз рассказал, в каких случаях алкоголь полезен для здоровья
Дробиз рассказал, что, погуляв на улице с собакой, он моет под краном ее лапы, а затем протирает руки небольшим количеством водки.
Вечерняя Москва 09:32
Политика
В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.
Коммерсантъ 15:33
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Единоборства
Боец Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
Спортсмен опередил по числу подписчиков певицу Ольгу Бузову Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, пишет РБК.
Аргументы и Факты 15:09
Политика
Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.
Коммерсантъ 12:38
Политика
Россия и Украина произвели обмен удерживаемыми лицами
Акция по обмену удерживаемых граждан РФ и Украины состоялась.
Свободная Пресса вчера в 06:43
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
МВД заявило об отсутствии способных повлиять на выборы нарушений
Полиция не допустила нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на результаты единого дня голосования в России.
Известия 15:44
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru 06 сентября в 19:05
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Музыка
MOT выступит на крыше Петербурга 8 сентября
NewInform 06:08
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Чтобы справиться с проблемой запоров, медики советуют корректировать рацион и употреблять определенные продукты.
MedikForum.ru 13:38
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Авто
Mercedes-Benz представил тизерный видеоролик электрокара EQS Vision
На официальной странице Mercedes-Benz в Facebook был представлен тизер Vision EQS.Подпись к публикации данного ролика гласит, что: «Полностью электрический Mercedes-Benz VISION EQS покажут во Франкфурте 10 сентября 2019 года».
Тарантас Ньюс 05:49
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56